Jullie krijgen allebei AOW en elke maand komt het pensioen binnen. Toch kan er een stukje ontbreken. Bouwde een van jullie vóór 1995 pensioen op bij ABP terwijl de ander op hetzelfde moment ook pensioen opbouwde? Dan heb je mogelijk recht op extra pensioen, en soms op een nabetaling. Zo zoek je uit of dat voor jullie geldt.

samenvallende diensttijd en is niet nieuw. Volgens De regeling heeten is niet nieuw. Volgens Dagelijkse Standaard geldt dit onder voorwaarden voor wie in die periode bij ABP pensioen opbouwde terwijl de partner dat ook deed. Veel stellen weten niet dat de regeling bestaat.

Waarom je te weinig pensioen kunt hebben

Het probleem zit in de AOW-korting die pensioenfondsen vroeger toepasten. ABP legt uit dat je mogelijk recht hebt op de aanvulling als er in meer pensioenen tegelijk rekening gehouden wordt met een AOW-korting. Bij tweeverdieners werd die korting dan in feite dubbel toegepast. Volgens het ABP gaat het om een aanvulling voor deelnemers die een te laag pensioen kregen door de omrekening op 1 januari 1996 van het pensioen dat onder de oude Abp-wet was opgebouwd.

Hoeveel het oplevert, hangt af van het aantal jaren dat jullie tegelijk werkten. In antwoorden op Kamervragen uit maart 2020 noemde de minister een maximum van € 293,– bruto per jaar, per persoon, per volledig samenvallend dienstjaar voor 1986. En € 109,75 bruto per jaar, per persoon, per volledig samenvallend dienstjaar tussen 1986 en 1995.

Tien samenvallende jaren vóór 1986 kunnen dus al snel enkele honderden euro's per jaar schelen.

Hier moet je aan voldoen

Volgens MAX Meldpunt komen jullie in aanmerking als het volgende klopt:

Jij en je partner werkten allebei vóór 1995.

Jullie bouwden toen op hetzelfde moment pensioen op.

Een van jullie deed dat in die jaren bij ABP.

Jullie krijgen inmiddels allebei AOW, of de jongste partner heeft die leeftijd bijna bereikt.

Het geldt alleen voor mensen die gehuwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonen. Pensioen dat je later naar ABP hebt overgedragen telt niet mee: U heeft alleen recht op de aanvulling over de periode dat u zelf pensioen bij ABP opbouwde. Ook weduwen en weduwnaars kunnen recht hebben, als ze een nabestaandenpensioen van ABP krijgen en er vóór 1986 sprake was van samenvallende diensttijd.

Allebei bij ABP? Dan gaat het meestal vanzelf

Hebben jullie allebei bij ABP pensioen opgebouwd, dan kent het fonds de aanvulling automatisch toe. Lastiger wordt het als de partner elders werkte, bijvoorbeeld in de zorg. Dagelijkse Standaard noemt een echtpaar waarvan de een in de jaren tachtig in het onderwijs werkte en de ander in de zorg. Die combinatie is volgens de krant geen bewijs dat er automatisch geld wordt uitgekeerd, maar wel een reden om de pensioenjaren naast elkaar te leggen.

In dat geval vraag je de aanvulling zelf aan met het ABP-formulier 'Samenvallende diensttijd'. Dat formulier stuur je eerst naar het andere pensioenfonds. Dat vult in welke jaren vóór 1995 daar pensioen is opgebouwd. Daarna stuur je het formulier door naar ABP, zo beschreef MAX Vandaag.

De aanvulling kan al in je pensioen zitten

Zie je geen aparte regel op je betaalspecificatie? Dan is er niet per se iets vergeten. ABP telt meerdere aanvullingen bij elkaar op, en soms is een aanvulling door de samenstelling van je pensioen helemaal niet apart zichtbaar. De brieven die je vanaf 2017 kreeg, staan in MijnABP.

Nabetaling met rente, maar let op de belasting

Blijkt dat je de aanvulling al jaren had moeten krijgen, dan betaalt ABP met terugwerkende kracht na. U krijgt over de nabetaling automatisch wettelijke rente. Daar hoeft u niets voor te doen. Een gepensioneerde schreef op de site van Pensioenfonds SNS REAAL dat het pensioen van zijn vrouw met € 74 per maand omhoog ging, met 2,5 jaar terugwerkende kracht.

Een nabetaling heeft wel een keerzijde. Je betaalt er inkomstenbelasting over, en als het bedrag in één keer binnenkomt, kan dat ook gevolgen hebben voor je toeslagen. Na eerdere publicaties van MAX vroegen tienduizenden mensen de aanvulling alsnog aan. Volgens MAX Magazine trok ABP 262 miljoen euro uit voor de structurele verhogingen en ging er 155 miljoen euro naar nabetalingen. Voor mensen die in 2020 of 2021 een nabetaling kregen, kwam er een schaderegeling.

Wat je nu kunt doen