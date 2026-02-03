ECONOMIE
Trump ondertekent begroting, einde gedeeltelijke shutdown

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 februari 2026 om 23:02
anp030226239 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft met een pennenstreek een einde gemaakt aan de gedeeltelijke overheidssluiting in de VS. Eerder dinsdag stemde het Huis van Afgevaardigden voor het begrotingsvoorstel dat een einde moest maken aan de politieke impasse in het land.
De Senaat ging vrijdag al akkoord met het voorstel, na een deal te hebben gesloten met het Witte Huis. Die afspraak kwam echter te laat om nog te kunnen verhinderen dat de gedeeltelijke overheidssluiting in werking trad.
Onderdeel van het nu ondertekende pakket is onder meer het vooruitschuiven van de begroting van Binnenlandse Veiligheid. Dat ministerie, waaronder ook de omstreden immigratiedienst ICE valt, wordt nu doorbetaald tot medio februari. Tot die tijd kunnen de Democraten en Republikeinen verder onderhandelen over extra restricties voor die dienst, die de afgelopen weken in Minneapolis twee demonstranten doodschoot. Dat leidde tot grote ophef en massale protesten tegen de dienst.
