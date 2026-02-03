Jetten wil deze week kabinetsposten onder partijen verdelen

DEN HAAG (ANP) - Beoogd premier Rob Jetten (D66) wil deze week met de VVD en het CDA afspreken hoe de verdeling van de ministersposten eruit gaat zien. Hierover heeft hij al wel "flink van gedachten gewisseld" met de andere partijen, maar definitieve keuzes zijn nog niet gemaakt.

Zodra de postenverdeling bekend is, zal Jetten de beoogde bewindspersonen spreken. Hij heeft al namen in zijn hoofd, maar wil nog niet zeggen wie. Jetten denkt "een goede combinatie" van ervaren politici en vakexperts te gaan vinden voor zijn kabinet.

De grootste partij levert in de regel de premier. Vaak krijgt de op een na grootste partij, de VVD in dit geval, zeggenschap over het ministerie van Financiën.