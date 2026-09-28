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Trump ontkent dat hij versoepeling sancties Iran overweegt

Samenleving
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 00:59
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WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij niet openstaat voor het versoepelen van sancties tegen Iran. Nieuwssite Axios schreef maandag dat Trump Iran economisch zou willen ontzien in ruil voor "concrete stappen" van Iraanse kant met betrekking tot het nucleaire programma. Dat is "nepnieuws", aldus Trump op Truth Social.
"Ik heb ze NIETS aangeboden", schrijft Trump op zijn platform. Axios meldde het nieuws maandag op basis van Amerikaanse bronnen. Trump zegt op Truth Social dat de nieuwssite het verhaal in moet trekken.
De Amerikaanse president weigerde afgelopen weekend een Iraans voorstel voor een staakt-het-vuren, maar zei een dag later tegen Axios spoedig nieuwe onderhandelingen te verwachten. Trump verklaarde maandag tegen verslaggevers dat de VS de Iranoorlog "heel snel" zullen winnen, zoals hij recent vaker zei.
De Straat van Hormuz is effectief gesloten sinds februari, toen de oorlog in het Midden-Oosten begon met Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran.
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