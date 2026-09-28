Van Bommel wil Nations League met België winnen

BRUSSEL (ANP) - Mark van Bommel heeft met België het doel om de Nations League te winnen. "Als je ergens aan meedoet, dan moet je ervoor gaan", zei de bondscoach van België na de nederlaag van de Rode Duivels in Brussel in de Nations League tegen het Frankrijk van bondscoach Zinédine Zidane (0-1).

Van Bommel zag België in de 88e minuut door een doelpunt van de Franse invaller Michael Olise voor de eerste keer onder zijn leiding verliezen. "Ik heb na afloop in de kleedkamer gezegd dat ik niemand iets kon verwijten", zei de 49-jarige trainer. "We hebben met de juiste intensiteit en beleving gespeeld. We zijn pas net begonnen met elkaar. We moeten deze lijn doortrekken."

Van Bommel speelt vrijdag met België thuis tegen Turkije. Daarna gaan de Belgen op maandag op bezoek bij Frankrijk. "We spelen nu in de Nations League, maar we richten ons vooral op het EK van 2028", zei Van Bommel. "Het draait in voetbal om details, hopelijk valt het de volgende keer weer onze kant op. Al zal het met name uit tegen Frankrijk nog moeilijker worden om ons eigen spel te spelen."