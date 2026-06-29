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Trump: ontmoeting met Iran vindt dinsdag plaats

Samenleving
door anp
maandag, 29 juni 2026 om 14:00
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WASHINGTON (ANP) - De VS en Iran ontmoeten elkaar dinsdag in de Qatarese hoofdstad Doha, schrijft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn Truth Social. Volgens Trump heeft Iran om een ontmoeting gevraagd.
De afgelopen dagen vonden er zowel van de VS als van Iran aanvallen plaats. Volgens de Verenigde Staten ging het om vergelding, nadat een commercieel schip in de Straat van Hormuz werd aangevallen.
Eerdere berichten over een ontmoeting tussen de landen werden maandag door het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken ontkend.
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