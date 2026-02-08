Trump ontvangt Hondurese president Nasry Asfura in Mar-a-Lago

PALM BEACH (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag de Hondurese president Nasry Asfura ontvangen op zijn residentie Mar-a-Lago in Palm Beach. Trump zei dat de Verenigde Staten en Honduras nauw samenwerken rond veiligheid, onder meer bij de bestrijding van drugskartels en mensensmokkel, en bij het uitzetten van illegale migranten en bendeleden uit de VS.

Asfura, een conservatief politicus en ondernemer, trad vorige maand aan na een nipt gewonnen presidentsverkiezing die werd overschaduwd door beschuldigingen van fraude en politieke spanningen. De uitslag liet weken op zich wachten door vertragingen en hertellingen.

De verkiezingen gingen gepaard met felle kritiek van de vertrekkende president Xiomara Castro, die Trump beschuldigde van inmenging. De Republikein sprak voorafgaand aan de verkiezingen zijn steun uit voor Asfura.