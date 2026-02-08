Tv-presentatrice VS wil betalen om moeder terug te krijgen

TUCSON (ANP) - De Amerikaanse tv-presentatrice Savannah Guthrie is met haar familie bereid te betalen om haar moeder terug te krijgen na haar vermoedelijke ontvoering in de staat Arizona. Dat zei Guthrie zaterdag in een videoboodschap op Instagram.

Volgens de autoriteiten is Nancy Guthrie (84) ontvoerd, maar de sheriff van Pima County liet weten dat er vooralsnog geen verdachten in beeld zijn. In de video verschijnt Guthrie samen met haar broer en zus. "Dit is de enige manier waarop we rust zullen vinden", zei de presentatrice van het NBC-programma Today. "Dit is van onschatbare waarde voor ons en we zullen betalen."

Nancy Guthrie werd voor het laatst gezien op 31 januari in de buurt van Tucson, nadat familieleden haar na een etentje bij haar huis hadden afgezet. Een dag later werd ze als vermist opgegeven. De vrouw wordt omschreven als slecht ter been, maar helder. De autoriteiten gaan er daarom van uit dat ze haar woning niet zelfstandig had kunnen verlaten.

De FBI loofde al een beloning van 50.000 dollar uit voor informatie die leidt tot haar terugkeer of tot arrestaties. President Donald Trump zei vrijdag te verwachten dat er binnenkort meer duidelijkheid komt in de zaak.