ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump op dit moment niet bereid om deal te sluiten met Iran

Samenleving
door anp
zondag, 15 maart 2026 om 8:29
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump is momenteel niet bereid om een akkoord te sluiten om de oorlog met Iran te beëindigen. Dat zegt Trump in een verklaring tegen NBC News.
"Iran wil een deal maken, maar ik wil dat niet, omdat de voorwaarden nog niet goed genoeg zijn", aldus de president. Op de vraag aan welke voorwaarden Iran volgens hem zou moeten voldoen, zei hij geen antwoord te willen geven.
Wel bevestigde Trump dat een eventuele overeenkomst zou vereisen dat Iran al zijn nucleaire ambities opgeeft. Hoge Iraanse functionarissen hebben zich nog niet publiekelijk uitgesproken over hun bereidheid om te onderhandelen over een overeenkomst om het conflict te beëindigen.
Loading