Trump wil (nog) geen vrede met Iran . Hij houdt de deur naar een akkoord op een kier, maar vindt de huidige voorwaarden “nog niet goed genoeg”. Maar hij onderhandelt wel. Met leiders die hij probeert te vermoorden

NBC News. Welke eisen Washington precies stelt, liet hij in het midden. De Amerikaanse president Donald Trump is voorlopig niet bereid een akkoord te sluiten om een einde te maken aan de oorlog met Iran. Volgens hem wil Teheran een deal maar zijn de voorwaarden "nog niet goed genoeg", zei hij in een telefonisch interview met NBC News. Welke eisen Washington precies stelt, liet hij in het midden.

Sinds eind februari voeren de Verenigde Staten en Israël luchtaanvallen uit op Iraanse nucleaire installaties en militaire doelen. Prominente figuren van het regime in Teheran zijn uitgeschakeld. Iran reageert met raket- en droneaanvallen op Israël en Golfstaten en blokkeert de Straat van Hormuz, waar ongeveer een vijfde van de wereldwijde olie - en LNG-handel doorheen loopt.

De spanningen in de regio nemen verder toe door aanvallen in Libanon, Irak en Koeweit. Tegelijk kondigt Trump aan dat “veel landen” oorlogsschepen zullen sturen om de scheepvaart door de Straat van Hormuz te beveiligen, al is onduidelijk hoe concreet die plannen zijn.

Energiecrisis dreigt door oorlog en blokkade Straat van Hormuz

De oorlog jaagt de energieprijzen op. Om het aanbod op de oliemarkt op peil te houden heeft Washington tijdelijk enkele beperkingen op de export van Russische olie versoepeld, ondanks eerdere harde sancties tegen Moskou.