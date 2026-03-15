Trump wil (nog) geen vrede

Politiek
door Gerard Driehuis
zondag, 15 maart 2026 om 9:13
Trump wil (nog) geen vrede met Iran. Hij houdt de deur naar een akkoord op een kier, maar vindt de huidige voorwaarden “nog niet goed genoeg”. Maar hij onderhandelt wel. Met leiders die hij probeert te vermoorden
De Amerikaanse president Donald Trump is voorlopig niet bereid een akkoord te sluiten om een einde te maken aan de oorlog met Iran. Volgens hem wil Teheran een deal maar zijn de voorwaarden “nog niet goed genoeg”, zei hij in een telefonisch interview met NBC News. Welke eisen Washington precies stelt, liet hij in het midden.
Sinds eind februari voeren de Verenigde Staten en Israël luchtaanvallen uit op Iraanse nucleaire installaties en militaire doelen. Prominente figuren van het regime in Teheran zijn uitgeschakeld. Iran reageert met raket- en droneaanvallen op Israël en Golfstaten en blokkeert de Straat van Hormuz, waar ongeveer een vijfde van de wereldwijde olie- en LNG-handel doorheen loopt.
De spanningen in de regio nemen verder toe door aanvallen in Libanon, Irak en Koeweit. Tegelijk kondigt Trump aan dat “veel landen” oorlogsschepen zullen sturen om de scheepvaart door de Straat van Hormuz te beveiligen, al is onduidelijk hoe concreet die plannen zijn.

Energiecrisis dreigt door oorlog en blokkade Straat van Hormuz

De oorlog jaagt de energieprijzen op. Om het aanbod op de oliemarkt op peil te houden heeft Washington tijdelijk enkele beperkingen op de export van Russische olie versoepeld, ondanks eerdere harde sancties tegen Moskou.

Lees ook

Zo werken de Iraanse mijnenZo werken de Iraanse mijnen
Zien: Jake Paul met klotsende oksels op podium bij Trump. Gaat Jutta's verloofde de politiek in?Zien: Jake Paul met klotsende oksels op podium bij Trump. Gaat Jutta's verloofde de politiek in?
NYT: Hoe Trump en zijn adviseurs zich lelijk vergistenNYT: Hoe Trump en zijn adviseurs zich lelijk vergisten
Donald Trumps oorlog gaat over maar één ding: Donald Trump.Donald Trumps oorlog gaat over maar één ding: Donald Trump.
Je kunt ook een sociale burnout krijgen van familie en vrienden

Kaas met korst: dit mag je opeten – en dit liever niet

Als je deze drie eigenschappen bij iemand opmerkt, ren dan weg voordat het te laat is

Waarom Gen Z zo ongelukkig is, terwijl het leven makkelijker is dan ooit

In deze landen slapen mensen het slechtst

Tientallen kandidaten voor de gemeenteraad hebben een strafblad

