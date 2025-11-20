Trump: oproep Democraten tot negeren orders is strafbaar met dood

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft geopperd dat een zestal Democraten de doodstraf kan krijgen voor oproepen aan het leger om orders te negeren. Hij reageert daarmee op een oproep van een groepje Democraten uit het Congres aan militairen om "onwettige bevelen" van de regering te weigeren.

"Dit is heel slecht en gevaarlijk voor ons land. Hun woorden mogen niet ongestraft blijven", schrijft Trump op Truth Social, die de zes "verraders" noemt. "Sluiten we ze op?" In een tweede post voegde hij eraan toe: "Opruiend gedrag, strafbaar met de dood!"

Volgens senatoren Elissa Slotkin en Mark Kelly, en afgevaardigden Jason Crow, Maggie Goodlander, Chris Deluzio en Chrissy Houlahan zet de regering van Trump het leger en de inlichtingendiensten op tegen de Amerikaanse burgers. "Onze wetten zijn duidelijk, jullie kunnen onwettige bevelen negeren", zo klinkt de boodschap. De zes Democraten hebben zelf allen voor het leger of de inlichtingendiensten gewerkt.