Trump noemt heffingenuitspraak Hooggerechtshof 'schande'

De Amerikaanse president Donald Trump noemt de uitspraak van het Hooggerechtshof dat een groot deel van zijn importheffingen onwettelijk is een "schande". Dat meldt een verslaggever van CNN. De president had ten tijde van de uitspraak een ontbijt met gouverneurs in het Witte Huis. Hij zou de aanwezigen hebben gezegd dat hij een plan B heeft. Trump is nog niet met een officiële reactie gekomen.

Volgens het Hooggerechtshof heeft Trump zijn bevoegdheden overschreden door een noodwet uit 1977 toe te passen. De Amerikaanse grondwet bepaalt dat alleen het Congres, en niet de president, de bevoegdheid heeft om in vredestijd belastingen en tarieven te heffen en op te leggen. De uitspraak raakt niet aan alle heffingen die Trump heeft opgelegd. Een deel daarvan was gebaseerd op andere wetten.

De importheffingen leidden vorig jaar tot grote onrust op de financiële markten.