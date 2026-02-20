ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump noemt heffingenuitspraak Hooggerechtshof 'schande'

Economie
door Redactie
vrijdag, 20 februari 2026 om 17:08
bijgewerkt om vrijdag, 20 februari 2026 om 17:13
anp200226174 1
De Amerikaanse president Donald Trump noemt de uitspraak van het Hooggerechtshof dat een groot deel van zijn importheffingen onwettelijk is een "schande". Dat meldt een verslaggever van CNN. De president had ten tijde van de uitspraak een ontbijt met gouverneurs in het Witte Huis. Hij zou de aanwezigen hebben gezegd dat hij een plan B heeft. Trump is nog niet met een officiële reactie gekomen.
Volgens het Hooggerechtshof heeft Trump zijn bevoegdheden overschreden door een noodwet uit 1977 toe te passen. De Amerikaanse grondwet bepaalt dat alleen het Congres, en niet de president, de bevoegdheid heeft om in vredestijd belastingen en tarieven te heffen en op te leggen. De uitspraak raakt niet aan alle heffingen die Trump heeft opgelegd. Een deel daarvan was gebaseerd op andere wetten.
De importheffingen leidden vorig jaar tot grote onrust op de financiële markten.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-549708371

Heeft Dilan Yesilgöz haar studie ook niet afgemaakt?

106507871-15573629-image-a-1_1771499624526

Taliban: Mannen mogen slaan, zolang er niets breekt

justitieminister yesilgoz wil rutte opvolgen1689127722

Groot deel van VVD-kiezers nu al negatief over nieuw kabinet

anp200226031 1

Russische gevechtsvliegtuigen gespot bij Alaska

Scherm­afbeelding 2026-02-20 om 07.52.55

Giraffe en struisvogel gaan een epische staarwedstrijd aan in de dierentuin van Memphis

ANP-502595805

Nu al miljoen aan wachtgeld na val Schoof

Loading