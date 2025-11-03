ECONOMIE
Trump overweegt leveren Tomahawks aan Oekraïne 'niet echt'

Samenleving
door anp
maandag, 03 november 2025 om 2:55
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag gezegd dat hij er niet werkelijk over nadenkt Oekraïne te voorzien van Tomahawks. Op de vraag van een journalist of hij de levering van de langeafstandsraketten overweegt, antwoordde Trump: "Nee, niet echt."
CNN berichtte vrijdag dat het Amerikaanse ministerie van Defensie geen bezwaar heeft tegen de levering van Tomahawk-raketten aan Oekraïne. Dat land wil de langeafstandsraketten graag inzetten in zijn oorlog met Rusland.
Volgens het Pentagon heeft een levering van de raketten aan Oekraïne geen nadelige gevolgen voor de eigen voorraad van de Verenigde Staten. Eerder zei Trump in een gesprek met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dat hij geen materieel aan Oekraïne wil afstaan dat de VS zelf nodig hebben.
Tomahawks hebben een bereik van zeker 1600 kilometer. Dit betekent dat Oekraïne er grote Russische steden als Moskou en Sint-Petersburg mee zou kunnen raken.
