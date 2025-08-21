ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump pakt tegenwerking Hongarije aan, zegt Zelensky

Samenleving
door anp
donderdag, 21 augustus 2025 om 10:33
anp210825106 1
KYIV (ANP) - De Verenigde Staten bewerken Hongarije om Oekraïne toe te laten tot de Europese Unie, zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. De Hongaarse premier Viktor Orbán verzet zich nu nog fel tegen EU-lidmaatschap voor Oekraïne, een van de 'veiligheidsgaranties' waar het land naar streeft.
Tijdens Zelensky's bezoek maandag aan het Witte Huis "vroeg ik president Trump erom dat Boedapest onze toetreding tot de Europese Unie niet zou moeten blokkeren", zei de Oekraïense leider donderdag. "President Trump beloofde dat zijn mensen ermee aan de slag zouden gaan."
Trump belde Orbán meteen na zijn overleg met Zelensky en Europese leiders, meldde persbureau Bloomberg eerder op gezag van ingewijden. Maar de Hongaarse premier herhaalde dinsdag dat hij er niet aan wil. EU-lidmaatschap biedt Oekraïne geen veiligheidsgaranties, stelde hij.
Trump is een bewonderaar van Orbán, die hij ziet als een vroege geestverwant in Europa. Orbán loopt weg met de Amerikaanse president.
Vorig artikel

Coach denkt dat Sinner op tijd fit is voor US Open na ziekte

Volgend artikel

OM: ontvoering kinderen in Dalfsen was goed voorbereid

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-08-20 om 16.36.20

Trump vraagt zich af of hij in de hemel komt. Is hij dan toch erg ziek

ANP-509359728

Het ziet er slecht uit voor Marco Borsato: dagboekteksten waarschijnlijk niet gemanipuleerd

ANP-528903376

Deze landen geven de meeste steun aan Oekraïne: eentje springt eruit

Screenshot-2025-08-15-at-11.50.30-Cropped-1800x1013

Zien: Blaricumse Bart uit B&B Vol Liefde hing al eerder de Don Juan uit in datingshow van Georgina Verbaan

ANP-457443155

IJs op de Noordpool smelt veel minder snel dan verwacht, maar dat is niet per se goed nieuws

ANP-444777507

Rusland krijgt duimschroeven verder aangedraaid: ‘Europa heeft goede troef, zou mijlpaal zijn’