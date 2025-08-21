Trump pakt tegenwerking Hongarije aan, zegt Zelensky

KYIV (ANP) - De Verenigde Staten bewerken Hongarije om Oekraïne toe te laten tot de Europese Unie, zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. De Hongaarse premier Viktor Orbán verzet zich nu nog fel tegen EU-lidmaatschap voor Oekraïne, een van de 'veiligheidsgaranties' waar het land naar streeft.

Tijdens Zelensky's bezoek maandag aan het Witte Huis "vroeg ik president Trump erom dat Boedapest onze toetreding tot de Europese Unie niet zou moeten blokkeren", zei de Oekraïense leider donderdag. "President Trump beloofde dat zijn mensen ermee aan de slag zouden gaan."

Trump belde Orbán meteen na zijn overleg met Zelensky en Europese leiders, meldde persbureau Bloomberg eerder op gezag van ingewijden. Maar de Hongaarse premier herhaalde dinsdag dat hij er niet aan wil. EU-lidmaatschap biedt Oekraïne geen veiligheidsgaranties, stelde hij.

Trump is een bewonderaar van Orbán, die hij ziet als een vroege geestverwant in Europa. Orbán loopt weg met de Amerikaanse president.