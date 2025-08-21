OM: ontvoering kinderen in Dalfsen was goed voorbereid

ZWOLLE (ANP) - De ontvoering van twee kinderen van 6 en 11 jaar oud in Dalfsen in maart door hun biologische ouders was goed voorbereid. De verdachten wisten het geheime adres van het pleeggezin te achterhalen, dwongen de kinderen tijdens de ontvoering vermommingen te dragen en wisselden onderweg van auto.

Dat zei de officier van justitie donderdag op de eerste inleidende zitting in de ontvoeringszaak in de rechtbank in Zwolle. De twee kinderen werden op 31 maart in Dalfsen ontvoerd. Het 11-jarige meisje werd volgens de officier van justitie met kracht van haar fiets getrapt nadat haar de weg met een auto was versperd. Ze kwam ten val en werd naar de auto gesleurd. Haar 6-jarige broertje werd uit de auto van zijn pleegmoeder getild en ook naar de wagen overgebracht. Onderweg moesten de kinderen pruiken en brillen dragen.

Een dag later werden de kinderen 's nachts uit een appartement in het Belgische Oudenaarde bevrijd.