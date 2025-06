Trump pas op allerlaatste moment verwacht voor NAVO-top

DEN HAAG/BRUSSEL (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump komt naar verwachting pas op het allerlaatste moment aan voor zijn afspraken op de toch al ingekorte NAVO-top. Trump zou kort voor het diner dinsdagavond op Paleis Huis ten Bosch in Nederland arriveren, denken ingewijden. Maar ze wijzen erop dat het eerder nog anders was en de president zich zomaar kan bedenken.

Na het koninklijke diner dinsdagavond met de andere leiders van de NAVO-landen, ziet Trump hen woensdagochtend weer voor een officiële vergadering in het World Forum. Als die rond 13.00 uur is afgelopen geeft de president mogelijk nog een persconferentie, maar dan wacht alweer de terugreis. Premier Dick Schoof hoopte Trump ook afzonderlijk te spreken, maar dat is volgens bronnen heel onzeker. Datzelfde zou gelden voor eventuele onderonsjes met andere leiders.

Hoe laat Trump precies met zijn Air Force One aankomt op Schiphol is nog onduidelijk.