Topman Rosneft: productieverhogingen OPEC+ verstandig

SINT-PETERSBURG (ANP/BLOOMBERG) - De productieverhogingen van oliekartel OPEC+ van de afgelopen tijd waren verstandig, nu de olieprijzen flink zijn gestegen door de onrust in het Midden-Oosten. Dat zei topman Igor Sechin van het Russische olieconcern Rosneft op een economisch forum in Sint-Petersburg. Rosneft is de grootste olieproducent van Rusland.

De OPEC+, geleid door Saudi-Arabië en Rusland, verhoogde de productie in de afgelopen maanden sterker dan verwacht. Vooral Saudi-Arabië pompt meer olie op om zo marktaandeel te winnen. Ook zou Riyad met die productieverhogingen de Amerikaanse president Donald Trump willen paaien met lagere olieprijzen.

Volgens Sechin lijkt de OPEC+ met die productieverhogingen een soort vooruitziende blik gehad te hebben, want door het conflict tussen Iran en Israël zijn de olieprijzen flink gestegen wat schadelijk is voor consumenten. De productieverhogingen bieden namelijk tegenwicht aan de onrust op de oliemarkt omdat ze een drukkend effect hebben op de prijzen.