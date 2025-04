Trump-regering wil overheidsgeld Harvard verder korten

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump dreigt de financiering van de prestigieuze universiteit Harvard met nog eens 1 miljard dollar in te korten. Ditmaal zou het financiering van gezondheidsonderzoek betreffen, zo meldde de krant The Wall Street Journal.

Harvard is verwikkeld in een conflict met de regering van president Trump. Die stuurde de universiteit een meerdere pagina's tellende eisenlijst, waarin onder meer wordt gevraagd om stopzetting van alle vormen van diversiteitsbeleid. Harvard weigerde en kreeg te horen dat voor ruim 2 miljard dollar aan overheidssubsidies wordt bevroren. Ook op andere universiteiten is druk uitgeoefend.

Het plan om nog eens 1 miljard aan subsidie in te houden zou ontstaan zijn nadat Harvard een nieuwe brief vanuit de overheid openbaar had gemaakt, waarin werd gevraagd om federaal toezicht op de campus, aldus de krant die zich baseert op bronnen die bekend zijn met de zaak.