Grote brand bij bedrijf in Westzaan

WESTZAAN (ANP) - Aan de Overtoom in het Noord-Hollandse Westzaan woedt al urenlang een grote brand in een leegstaand bedrijfspand. Het lokale medium De Orkaan meldt dat de brand zou woeden in het voormalige restaurant De Wereldkeuken.

De brandweer werd rond 01.40 uur in de nacht van zondag op maandag gealarmeerd en is met meerdere eenheden ter plaatse. Rond 02.30 uur is opgeschaald naar een grote brand. Een woordvoerder laat rond 07.15 uur weten dat het vuur nog altijd niet uit is. "Het gaat om een flinke brand en we verwachten dat het blussen nog wel uren gaat duren."

De veiligheidsregio meldt dat er sprake is van flinke rookontwikkeling en adviseert omwonenden ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te zetten. "De brand is in de wijde omgeving te ruiken", aldus de woordvoerder.