Trump: rust in vrede paus Franciscus

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft op Truth Social kort gereageerd op het overlijden van de paus. "Rust in vrede paus Franciscus! Moge God hem en allen die van hem hielden zegenen!"

Trump had niet altijd een goede verstandhouding met de paus. Franciscus uitte begin dit jaar nog stevige kritiek op de voorgenomen massadeportaties van de Verenigde Staten. De Amerikaanse regering reageerde dat de paus zich beter kon focussen op het besturen van de kerk.

Ook toen Trump in 2016 voor het eerst werd verkozen als president was de paus kritisch. "Iedereen, wie hij ook is, die alleen maar muren wil bouwen en geen bruggen, is geen christen", zei Franciscus destijds over Trumps plannen om een muur te bouwen tegen migranten op de grens met Mexico.