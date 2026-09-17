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Trump schijnbaar op de foto met afbeelding sloop Kennedy Center

Samenleving
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 18:27
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WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump is gefotografeerd met een afbeelding die lijkt te gaan over de sloop van het beroemde Kennedy Center. Een fotograaf van persbureau AFP nam de foto op een luchtmachtbasis, waar Trump in een vliegtuig zat.
Op de door het raam genomen foto is te zien dat Trump kijkt naar een afbeelding die slechts deels te zien is. Hoewel de tekst daardoor niet volledig leesbaar is, lijkt er te staan: "Kennedy Center DEMOLISHED". Onduidelijk is wat er precies wordt voorgesteld.
Over de toekomst van het naar president John F. Kennedy vernoemde centrum ontstond na het aantreden van Trump een juridisch gevecht. Trumpgezinde bestuurders wilden het centrum ook naar hem vernoemen en het sluiten voor renovatie.
Trump zei deze week dat het centrum in slechte staat is en dat zijn regering erkenning verdient als het te hulp komt. "Want eerlijk gezegd, als we dat niet doen, gaat de boel dicht. Dan wordt het uiteindelijk met de grond gelijkgemaakt."
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