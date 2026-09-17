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Voor bijna helft stroomaanvragen nieuwe huizen geen plek op net

Economie
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 18:29
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DEN HAAG (ANP) - Voor honderdduizenden stroomaanvragen voor nieuwbouwwoningen is geen ruimte op het stroomnet. Dat meldt Netbeheer Nederland. Voor zo'n 600.000 woningen voor de komende drie jaar is een aanvraag ingediend voor een stroomaansluiting, voor bijna de helft is geen plek.
Het stroomnet in Nederland is al langer overvol. Maar een woordvoerder van Netbeheer Nederland stelt dat er in de eerste helft van dit jaar ook veel meer aanvragen zijn gedaan dan ooit. "We zien een enorme golf aan aanvragen."
Het aantal aanvragen voor kleinverbruikaansluitingen ligt ruim twee keer zo hoog als vorig jaar. Dat heeft te maken met nieuwe regelgeving die 1 juli is ingegaan, waardoor projectontwikkelaars massaal stroomaanvragen voor nog te bouwen woningen hebben ingediend om niet op een wachtlijst te komen.
Meer dan de helft van de woningbouwaanvragen kan naar verwachting wel worden aangesloten op het net. Daarmee ligt het aantal woningen in lijn met de ambitie van het kabinet om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen, volgens de netbeheerders.
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