Trump schort oliesancties op om toevoer veilig te stellen

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 00:56
DORAL (ANP) - De Verenigde Staten zullen bepaalde oliesancties opschorten vanwege de onrust op de markten. Dat maakte de Amerikaanse president Donald Trump maandag bekend bij een persconferentie op zijn golfclub in Doral in de staat Florida.
Volgens Trump zijn de olieprijzen niet zo hard gestegen als hij vreesde. Toch zullen de VS bepaalde oliegerelateerde sancties opschorten om voldoende aanvoer van olie te garanderen en de prijzen omlaag te krijgen. Om welke sancties het precies gaat, is niet duidelijk. "We hebben sancties tegen sommige landen. We gaan die sancties opheffen totdat de Straat weer open is," zei Trump, verwijzend naar de Straat van Hormuz.
Tijdens dezelfde persconferentie dreigde Trump met hevigere bombardementen als Iran de wereldwijde toevoer van olie stopt. Ook zei Trump dat er 100 miljoen olievaten vanuit Venezuela zijn aangekomen bij olieraffinaderijen in Houston en dat er nog eens 100 miljoen olievaten onderweg zijn.
