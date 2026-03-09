Tweede vlucht met gestrande Nederlanders geland op Schiphol

SCHIPHOL (ANP) - Op Schiphol is maandagavond een tweede groep gestrande Nederlanders uit het Midden-Oosten aangekomen. De vlucht van TUI uit Hurghada (Egypte) landde even na 22.20 uur. De reizigers aan boord waren eerst met een vliegtuig van Defensie opgehaald uit Muscat, de hoofdstad van Oman.

Maandagmiddag landde op Schiphol al een vlucht van Transavia uit Hurghada. Beide vluchten waren gecharterd door het ministerie van Buitenlandse Zaken nadat zaterdag twee repatriëringsvluchten uit Oman werden uitgesteld om veiligheidsredenen. Een groep reizigers strandde daardoor in Oman.

Het militaire toestel waarmee de 170 gestrande Nederlanders zijn opgehaald uit Muscat, blijft in Hurghada zodat het indien nodig weer snel kan worden ingezet.

BuZa meldde eerder maandagavond dat in totaal inmiddels 946 Nederlanders zijn gerepatrieerd.