ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tweede vlucht met gestrande Nederlanders geland op Schiphol

Samenleving
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 23:14
anp090326215 1
SCHIPHOL (ANP) - Op Schiphol is maandagavond een tweede groep gestrande Nederlanders uit het Midden-Oosten aangekomen. De vlucht van TUI uit Hurghada (Egypte) landde even na 22.20 uur. De reizigers aan boord waren eerst met een vliegtuig van Defensie opgehaald uit Muscat, de hoofdstad van Oman.
Maandagmiddag landde op Schiphol al een vlucht van Transavia uit Hurghada. Beide vluchten waren gecharterd door het ministerie van Buitenlandse Zaken nadat zaterdag twee repatriëringsvluchten uit Oman werden uitgesteld om veiligheidsredenen. Een groep reizigers strandde daardoor in Oman.
Het militaire toestel waarmee de 170 gestrande Nederlanders zijn opgehaald uit Muscat, blijft in Hurghada zodat het indien nodig weer snel kan worden ingezet.
BuZa meldde eerder maandagavond dat in totaal inmiddels 946 Nederlanders zijn gerepatrieerd.
loading

POPULAIR NIEUWS

45506763 m

Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

img 9554

Maagartsen over de 4 dingen die ze niet (of zelden) eten

7ut08fb4_tova-noel_625x300_08_March_26

Bewaakster van Epsteins cel deed opvallende stortingen en zocht online naar “latest on epstein” minuten vóór vondst lichaam

shutterstock 2487538657

We gapen niet omdat onze hersens zuurstof willen. Maar waarom dan wel?

249336134_m

Diëtist legt uit: “Mayonaise is gezonder dan je denkt”

173511020_m

Vergeet Londen of Berlijn: dit is de stad die we allemaal willen bezoeken dit jaar

Loading