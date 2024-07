Verstappen start waarschijnlijk weer met gridstraf in race op Spa

SPA-FRANCORCHAMPS (ANP) - Max Verstappen incasseert naar verwachting een gridstraf van tien plaatsen bij de Grote Prijs van België, komend weekend. De drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 past volgens goed ingevoerde autosportmedia een nieuwe motorwissel toe en heeft daarmee zijn jaarlimiet van vier krachtbronnen overschreden.

In de vooruitblik van Red Bull wordt nog niet gerept over de motorwissel. Wel is Verstappen voorzichtig over zijn winstkansen. "We gaan proberen het beste uit de auto te halen en een zo goed mogelijk resultaat neerzetten", laat de Nederlander weten. Om daar wel aan toe te voegen dat het circuit van Spa-Francorchamps "altijd mijn favoriete circuit is geweest".

Het zou vooralsnog gaan om een nieuwe verbrandingsmotor en het ligt voor de hand dat Red Bull voor België kiest om de gridstraf te nemen. Spa is de laatste race voor de zomerstop en bovendien een circuit waarin inhalen goed mogelijk is. Dat heeft Verstappen de afgelopen twee jaar bewezen.

Vijfde plaats in Hongarije

Vorig jaar begon hij door een gridstraf vanaf de zesde plek en won met 22 seconden voorsprong. Het jaar daarvoor was hij onnavolgbaar. Door een gridstraf startte Verstappen vanaf de veertiende plek, maar nam na achttien ronden de leiding al over en finishte als eerste met zeventien seconden voorsprong.

De leider in het kampioenschap zal met heimwee terugdenken aan die klinkende zeges, want dit jaar is de concurrentie vele malen groter en heeft Verstappen al meerdere keren moeten erkennen dat McLaren sneller is. Vorige week in de Grote Prijs van Hongarije heersten Oscar Piastri en Lando Norris en eindigde Verstappen als vijfde. "Hongarije was een lastige race en een weekend om te vergeten", zegt de coureur van Red Bull. "Natuurlijk maakt het weer in België de zaken wat onvoorspelbaarder, maar we zullen zien wat de race brengt. Het team heeft heel hard gewerkt om de auto te verbeteren en omdat het de laatste race voor de zomerstop is, kijken we ook uit naar een verdiende rust."

Voorsprong

Verstappen leidt in het kampioenschap met 76 punten voorsprong op Norris.