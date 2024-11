Trump sluit Haley en Pompeo uit van regeringsdeelname

WASHINGTON (ANP) - De herkozen Amerikaanse president Donald Trump sluit oud-gouverneur Nikki Haley en de voormalige minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo uit voor posten in zijn regering. Dat zei hij onder andere op Truth Social.

"Ik heb het voorheen zeer op prijs gesteld om met hen te werken en wil hen bedanken voor hun diensten voor ons land", schreef Trump.

Nikki Haley was een van de mensen die samen met Trump streed om de nominatie voor de Republikeinse presidentiële kandidatuur en was de laatste die zich terugtrok. Ze was zeer kritisch over hem, maar sprak haar steun uit toen hij tot kandidaat werd gekozen. Pompeo was hoofd van de CIA en later minister van Buitenlandse Zaken onder Trump en werd in de media genoemd als kandidaat voor het ministerie van Defensie.