Zwitserse Brienz bedreigd door enorme aardverschuiving

BRIENZ (ANP) - Het Zwitserse dorp Brienz wordt bedreigd door een enorme aardverschuiving en bereidt een evacuatie voor. Dat melden de plaatselijke autoriteiten.

Zo'n 1,2 miljoen kubieke meter gesteente kan van de vallei naar beneden storten en het dorp bereiken.

De inwoners hebben te horen gekregen dat ze hun huizen misschien moeten verlaten en dat ze in het ergste geval misschien de eerste paar maanden niet terug kunnen keren. Er is nog geen datum gesteld voor een evacuatie.

Het gesteente beweegt zich nu met een snelheid van ongeveer 25 centimeter per dag, maar die snelheid kan 80 kilometer per uur of meer worden door bijvoorbeeld regenval, zo kregen de inwoners op een informatieavond te horen van een geoloog.

In juni 2023 ontsnapte Brienz op het nippertje aan enorme schade door een plotselinge aardverschuiving. Het gesteente raakte bijna de school en bedolf weilanden en een weg.