ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump wil stemmen per post afschaffen

Samenleving
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 20:44
anp180825162 1
WASHINGTON (ANP/RTR/DPA) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd dat hij het stemmen per post gaat afschaffen. Volgens de Republikein is deze manier fraudegevoelig. Ook beweert hij dat zijn politieke tegenstanders, de Democraten, alleen maar voorstander zijn van het stemmen per brief omdat ze anders "praktisch onverkiesbaar" zijn.
Trump kondigde zijn plan aan op zijn socialemediaplatform Truth Social. Volgend jaar november zijn er verkiezingen voor een deel van het parlement, die gelden als test voor de president.
Trump verzet zich al tijden tegen het briefstemmen, dat hij zonder bewijs bestempelt als onveilig. Al tijdens de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden, klaagde hij daarover. Daarnaast wil hij geen stemmachines meer. Die zijn zeer onnauwkeurig en heel duur, vindt hij.
Het is onduidelijk of Trump stemmen per post kan verbieden, omdat de Amerikaanse staten veel eigen zeggenschap hebben over de organisatie van verkiezingen.
Vorig artikel

Trump snapt waarom staakt-het-vuren voor Russen onwenselijk is

Volgend artikel

Tennisser De Jong door in kwalificatietoernooi US Open

POPULAIR NIEUWS

db86903fd90557d33d7316834b678c77,6dfdcd3c

China ontwikkelt zwangerschaprobot die echte kinderen 'baart'

ANP-515983038

‘Godfather of AI’ waarschuwt: er is maar één manier waarop we onze samenleving voor uitsterving kunnen behoeden

563d6a7c-f441-4dbf-a904-30f616f619da_16-9-aspect-ratio_default_1395566

Ibiza-restaurant onder vuur na rekening van 12 euro voor tassenhaak, eigenaar komt met belachelijk verhaal

anp160825096 1

Nieuwe Nederlandse bank wil volledig islamitisch bankieren

ANP-530962663

Overal op aarde verdwijnt zoetwater in razend tempo. En dat komt niet eens door smeltend ijs

ANP-523147478

Singapore heeft de hoogste levensverwachting ter wereld: dit is de bijzondere reden