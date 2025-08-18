Trump wil stemmen per post afschaffen

WASHINGTON (ANP/RTR/DPA) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd dat hij het stemmen per post gaat afschaffen. Volgens de Republikein is deze manier fraudegevoelig. Ook beweert hij dat zijn politieke tegenstanders, de Democraten, alleen maar voorstander zijn van het stemmen per brief omdat ze anders "praktisch onverkiesbaar" zijn.

Trump kondigde zijn plan aan op zijn socialemediaplatform Truth Social. Volgend jaar november zijn er verkiezingen voor een deel van het parlement, die gelden als test voor de president.

Trump verzet zich al tijden tegen het briefstemmen, dat hij zonder bewijs bestempelt als onveilig. Al tijdens de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden, klaagde hij daarover. Daarnaast wil hij geen stemmachines meer. Die zijn zeer onnauwkeurig en heel duur, vindt hij.

Het is onduidelijk of Trump stemmen per post kan verbieden, omdat de Amerikaanse staten veel eigen zeggenschap hebben over de organisatie van verkiezingen.