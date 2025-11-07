Meerdere doden bij Amerikaanse aanval op boot in Caribisch gebied

Het Amerikaanse leger heeft in internationale wateren in het Caribisch gebied drie mannen gedood bij een aanval op een verdachte drugsboot. Dat zei de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth donderdag.

De minister zei op X dat de boot werd bemand door een "terroristische organisatie", maar hij leverde geen bewijs daarvoor. Hij postte een filmpje van een boot die onder vuur werd genomen en ontplofte, zonder dat duidelijk was om welke boot het ging.

De beschieting was de laatste van meer dan twaalf Amerikaanse aanvallen op schepen bij de Venezolaanse kust en sinds kort ook in het oostelijke deel van de Stille Oceaan. Meer dan zestig mensen kwamen daarbij om het leven.

Vorige maand kondigde Trinidad en Tobago aan te onderzoeken of twee van de zes dodelijke slachtoffers van een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot uit Venezuela, burgers waren. De Amerikaanse president Donald Trump had verklaard dat bij de aanval zes "narcoterroristen" waren omgekomen, maar had daarvoor geen bewijs geleverd.