Trump spreekt al vast over massale verkiezingsfraude Philadelphia

De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft gezegd dat er mogelijk wordt gefraudeerd bij de lopende verkiezingen in de Verenigde Staten. In een bericht op zijn sociale medium Truth Social, meldde hij dat er in Philadelphia in de swingstate Pennsylvania wordt ingegrepen.

"Er wordt veel gesproken over gigantisch valsspelen in Philadelphia. Wetshandhaving is op komst!!!", aldus Trump. Toen hij eerder dinsdag zijn stem uitbracht, zei hij nog dat de verkiezingen eerlijk verliepen.

Tijdens de vorige verkiezingen, die hij verloor, klaagde Trump ook al over enorme fraude. Maar officiële instanties zagen geen onregelmatigheden.