VERBETERING: Rudy Giuliani rijdt naar stembureau in auto die hij moest afstaan

PALM BEACH (ANP) - Rudy Giuliani, voormalig advocaat van Donald Trump, is in een Mercedes-oldtimer die hij moet afstaan naar een stembureau in Florida gereden. De Mercedes-Benz SL500 uit 1980 is een van de bezittingen van Giuliani die hij eind vorige maand had moeten afgeven aan twee verkiezingsmedewerkers.

Giuliani is veroordeeld tot het betalen van 146 miljoen dollar (134 miljoen euro) aan Ruby Freeman and Wandrea 'Shaye' Moss omdat hij hen na de verkiezingen in 2020 had beschuldigd van fraude met stembiljetten. Dat was niet zo.

Omdat Giuliani de 146 miljoen dollar nog niet heeft betaald, bepaalde de rechter vorige maand dat de advocaat, en oud-burgemeester van New York, naast onroerend goed ook bezittingen zoals juwelen, de inboedel van zijn New Yorkse appartement en de Mercedes moet overdragen. De auto was ooit van Hollywoodlegende Lauran Bacall.

Een woordvoerder van Giuliani zegt dat al is aangeboden de auto af te staan, maar dat de advocaat van de twee verkiezingsmedewerkers nog niet heeft gereageerd.