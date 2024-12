Trump spreekt vertrouwen uit in leider Huis van Afgevaardigden

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn steun toegezegd voor een nieuwe termijn voor de Republikein Mike Johnson als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Johnson stelt zich deze week herkiesbaar voor nog eens twee jaar als de zogeheten speaker. Dat is de hoogste politieke functie na president en vicepresident.

De Republikeinen hebben een kleine meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. "Speaker Mike Johnson is een goede, hardwerkende, religieuze man. Hij zal het juiste doen en we zullen blijven winnen. Mike heeft mijn volledige steun", zei Trump in een bericht op Truth Social.

Het Huis kiest vrijdag een speaker na de beëdiging van het nieuwe Congres. De steun van Trump was essentieel voor Johnson om zijn leiderschapspositie, die hij in oktober 2023 op zich nam, te kunnen behouden. De Republikeinen hebben een heel kleine meerderheid van 219-215 in het Huis. Het is nog onduidelijk of Johnson op unanieme steun van zijn partijgenoten kan rekenen. Meerdere Republikeinse afgevaardigden uitten de afgelopen weken kritiek op Johnson.