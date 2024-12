Tv-kijken tijdens het tanken: “Je brein kan het simpelweg niet negeren”

Stel je voor: je staat bij de pomp, de geur van benzine in je neus, en ineens word je begroet door een piepklein schermpje op het vulpistool. Welkom in het tijdperk van Nozzle TV! Dit nieuwe snufje serveert je tijdens het tanken korte video’s met nieuws, recepten en – uiteraard – reclame. Want God verhoedde dat je prikkelarm in de verte zou moeten staren met het benzinepistool in de knuist.

Het idee is afkomstig van Smarter Nozzle, het brein achter dit ongebruikelijke videokanaal. Directeur Pascal van Nisselroy legt enthousiast uit waarom dit briljant is. “Zo’n 90 procent van de mensen kijkt tijdens het tanken naar het vulpistool. Ze vervelen zich en als je je verveelt, krijgt alles wat je ziet extra aandacht”, vertelt hij aan de NOS.

Tankbeurt wordt multimedia-ervaring

Deze pomp-tv is momenteel te bewonderen op 72 locaties in Nederland, verspreid over zo’n 500 schermen. Zodra je begint te tanken, begint Nozzle TV zijn show. Klaar met tanken? Dan schakelt het scherm vanzelf uit. Maar dat is nog maar het begin.

Smarter Nozzle heeft grootse ambities: volgend jaar willen ze het aantal schermen verdubbelen. En ze zijn van plan om de beleving een persoonlijk tintje te geven. “Via het kenteken kunnen we bijvoorbeeld zien of het gaat om een privé- of bedrijfsauto en hoe duur de auto is”, vertelt de enthousiaste ondernemer.

'Je brein kan het simpelweg niet negeren'

Adverteerders wrijven zich al in de handen, merkt Van Nisselroy. Iemand die dit volledig begrijpt, is consumentenpsycholoog Patrick Wessels. “Een tankbeurt duurt gemiddeld twee minuten. Dat is precies genoeg tijd om iemands aandacht te grijpen”, zegt hij.

“Je kunt nergens anders naartoe en door het geluid, de lichten en de kleuren word je als het ware gedwongen om naar het scherm te kijken.” Maar niet iedereen zal dit omarmen, waarschuwt Wessels. “Je brein kan het simpelweg niet negeren.” Een feest voor marketeers.

Hoe ver laten we reclame gaan?

Met reclame die overal lijkt op te duiken, komt vanzelf de vraag op: waar ligt de grens? Steeds meer gemeenten nemen al maatregelen tegen reclame voor vlees, vliegreizen en fossiele brandstoffen in bushokjes. Maar Van Nisselroy maakt zich geen zorgen. “Het gebeurt op een moment dat je stilstaat, dus het brengt mensen niet in gevaar.”

En voor de rustzoekers onder ons? Daar heeft Smarter Nozzle ook aan gedacht. “Op elk tankstation laten we een paar pompen vrij voor mensen die absoluut geen reclame willen. Zo hebben ze toch nog de keuze.” Of dat echt genoeg is om de critici tevreden te stellen, valt nog te bezien. Maar één ding is zeker: bij de pomp wordt je aandacht vanaf nu net zo stevig vastgehouden als je vulpistool.

Bron: NOS