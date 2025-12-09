Trump staat export Nvidia-chips naar China toe

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Amerikaanse regering heeft chipconcern Nvidia toestemming gegeven om H200-chips voor kunstmatige intelligentie naar China te exporteren. Dat maakte president Donald Trump maandag bekend. De Amerikaanse regering zal 25 procent van de opbrengsten inhouden.

Trump meldde dat hij president Xi Jinping van China op de hoogte had gebracht van deze stap en dat Xi positief had gereageerd. Trump zei dat het ministerie van Handel de details van de overeenkomst aan het afronden was en dat dezelfde aanpak ook zal gelden voor andere AI-chipbedrijven, zoals Advanced Micro Devices en Intel.

Op zijn platform Truth Social benadrukt Trump dat de toestemming voor Nvidia alleen geldt voor de H200-chips uit de vorige generatie, Hopper. Volgens een bron van persbureau Bloomberg is dat een compromis dat Nvidia heeft gesloten; het concern hoopte eerder chips uit de huidige, geavanceerdere generatie Blackwell naar China te kunnen exporteren.

De aandelen van Nvidia, de marktleider op het gebied van AI-chips, stegen na de aankondiging nabeurs met 1,2 procent. Eerder waren ze al 3,16 procent hoger gesloten nadat nieuwssite Semafor een mogelijke goedkeuring had gemeld.