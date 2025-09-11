ECONOMIE
Trump stelde uitzetting Zuid-Koreanen uit voor mogelijke training

Samenleving
door anp
donderdag, 11 september 2025 om 7:20
anp110925058 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft de uitzetting van de ruim 300 Zuid-Koreaanse werknemers van een Hyundai-LG batterijfabriek uitgesteld, omdat hij had voorgesteld dat ze zouden blijven om Amerikanen op te leiden. De werknemers waren gearresteerd bij een immigratiecontrole. Dat meldt zakenkrant Financial Times op basis van Zuid-Koreaanse functionarissen.
Een door Seoul gecharterd vliegtuig met aan boord de Zuid-Koreaanse werknemers zou eigenlijk woensdag vertrekken, maar de vlucht werd uitgesteld. Het toestel staat nu gepland om donderdag om 12.00 uur (lokale tijd) naar Seoul te vertrekken.
