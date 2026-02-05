Trump steunt Hongaarse premier Orbán bij herverkiezingscampagne

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump spreekt zijn steun uit voor Viktor Orbán bij de Hongaarse verkiezingen in april. De banden tussen de regeringen van de VS en Hongarije zijn volgens Trump nooit zo goed geweest als nu.

"De Zeer Gerespecteerde premier van Hongarije, Viktor Orbán, is een werkelijk sterke en krachtige leider, met een bewezen staat van dienst in het leveren van fenomenale resultaten", schrijft Trump op zijn socialemediaplatform Truth Social.

Volgens Trump beschermt Orbán Hongarije, bevordert hij de handel en treedt hij goed op tegen immigratie. Door andere Europese leiders wordt Orbán juist verweten dat hij eensgezind Europees beleid in de weg zit, bijvoorbeeld bij het instellen van nieuwe sancties tegen Rusland.

De Amerikaanse regering zei vorig jaar al van plan te zijn de Europese politiek meer naar haar hand te zetten. "Ons doel moet zijn Europa te helpen zijn huidige pad te corrigeren", stond in de Nationale Veiligheidsstrategie.