ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump steunt Hongaarse premier Orbán bij herverkiezingscampagne

Samenleving
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 19:35
anp050226231 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump spreekt zijn steun uit voor Viktor Orbán bij de Hongaarse verkiezingen in april. De banden tussen de regeringen van de VS en Hongarije zijn volgens Trump nooit zo goed geweest als nu.
"De Zeer Gerespecteerde premier van Hongarije, Viktor Orbán, is een werkelijk sterke en krachtige leider, met een bewezen staat van dienst in het leveren van fenomenale resultaten", schrijft Trump op zijn socialemediaplatform Truth Social.
Volgens Trump beschermt Orbán Hongarije, bevordert hij de handel en treedt hij goed op tegen immigratie. Door andere Europese leiders wordt Orbán juist verweten dat hij eensgezind Europees beleid in de weg zit, bijvoorbeeld bij het instellen van nieuwe sancties tegen Rusland.
De Amerikaanse regering zei vorig jaar al van plan te zijn de Europese politiek meer naar haar hand te zetten. "Ons doel moet zijn Europa te helpen zijn huidige pad te corrigeren", stond in de Nationale Veiligheidsstrategie.
loading

POPULAIR NIEUWS

7802668 l

Het koken van pasta is zo eenvoudig dat er erg veel vieze pasta op (Nederlandse) tafels komt.

96270324 l normal none

Ben jij hoogbegaafd? Bekijk deze checklist

183390770_m

De Russische elite wil een alternatief voor Poetin – maar durft niet

ANP-548344414

Totale ineenstorting: terugleveren levert zonnepanelenbezitter vanaf 2027 nog maar 50 cent per maand op

speelzand_speelgoed

Er zit asbest in veel speelzand voor kinderen en de overheid gaat niks doen

Scherm­afbeelding 2026-02-05 om 10.05.01

Bild: Harde kritiek op olympische koningin Leerdam

Loading