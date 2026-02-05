Hulporganisatie Dorcas deelt noodpakketten uit in koud Oekraïne

ALMERE (ANP) - De Nederlandse hulporganisatie Dorcas deelt noodpakketten uit in Oekraïne om de mensen daar bij te staan in de extreme kou, terwijl ze zijn afgesloten van elektriciteit en verwarming. Miljoenen mensen zijn getroffen door de Russische aanvallen op energievoorzieningen en dus is er "een levensbedreigende situatie ontstaan", aldus Dorcas.

"Onze collega's in Oekraïne zien dat de heftige kou net zo'n bedreiging is als de oorlog zelf", aldus een woordvoerder. In bijna het hele land vriest het overdag, 's nachts kan de temperatuur zakken tot -15 graden. In Loehansk en Charkiv, beide in het oosten, is de gevoelstemperatuur komende nacht -20 graden.

Het noodpakket is draagbaar zodat het meegenomen kan worden als men moet vluchten. Het bevat onder meer een mini-gasfornuis met gaspatronen voor drie maanden, een isolatiedeken, een slaapzak geschikt voor extreme kou, een powerbank, een oplaadbare zaklamp en een thermosfles. Medewerkers proberen de pakketten tot zo dicht mogelijk bij de frontlinie te verspreiden, aldus Dorcas.