Trump: stop asielbeslissingen gaat lang duren

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag gezegd dat de stop op asielbesluiten in de Verenigde Staten "nog lange tijd" zal duren. De maatregel werd ingevoerd nadat vorige week bij het Witte Huis twee reservisten van de National Guard waren neergeschoten en een van hen om het leven kwam. De verdachte is een Afghaanse statushouder.

Op de vraag hoe lang de asielstop zal gelden, zei Trump dat hij "geen termijn" in gedachten heeft. Trump zei dat hij geen mensen uit landen zoals Afghanistan meer wil toelaten. "Veel van hen deugen niet en horen niet in ons land", aldus de president.

Bij de schietpartij op 26 november in Washington kwam de 20-jarige Sarah Beckstrom om het leven en raakte een tweede militair zwaargewond. De aangehouden verdachte is de 29-jarige Afghaan Rahmanullah Lakanwal, die in april dit jaar asiel kreeg in de VS.

De Amerikaanse immigratiedienst USCIS liet vrijdag weten de behandeling van alle asielaanvragen voorlopig volledig te hebben opgeschort.