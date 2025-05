Trump stuurt Rubio naar Turkije voor vredesoverleg Oekraïne

RIYAD (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump stuurt zijn buitenlandminister Marco Rubio naar Turkije voor vredesoverleg later deze week met de Russen en Oekraïners. Het is nog onduidelijk hoe de Oekraïense en Russische delegatie zijn samengesteld.

"Er worden later deze week besprekingen gehouden in Turkije, waarschijnlijk op donderdag, en ze zouden behoorlijk goede resultaten kunnen opleveren", zei Trump tijdens zijn bezoek aan Saudi-Arabië. Onlangs had hij gesuggereerd mogelijk zelf naar Turkije te gaan.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt alleen met de Russische president Vladimir Poetin te willen onderhandelen. Maar uit Moskou kwam geen toezegging.