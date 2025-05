Knot: onafhankelijkheid centrale banken eurozone niet onder druk

AMSTERDAM (ANP) - President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) maakt zich geen zorgen over de onafhankelijkheid van centrale banken in de eurozone. "In het eurogebied voelen we ons helemaal niet onder druk staan, want ik denk dat we van alle centrale banken wereldwijd waarschijnlijk de sterkste wettelijke onafhankelijkheid hebben die mogelijk is", zei hij dinsdag tijdens een bijeenkomst van de Foreign Bankers' Association (FBA) in Amsterdam.

Onlangs klapte Knot nog mee toen de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell in Washington een staande ovatie kreeg, na een pleidooi voor de onafhankelijkheid van centrale banken. In de Verenigde Staten lijkt die onafhankelijkheid onder druk te staan door opmerkingen van president Donald Trump, die openlijk aandringt op het verlagen van de rente. Ook insinueerde Trump eerder dat hij Powell weleens zou kunnen ontslaan.

Knot hamerde er dinsdag op hoe belangrijk het is dat centrale banken onafhankelijk zijn van politieke bemoeienis.