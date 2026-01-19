Bessent noemt mogelijke tegenheffingen Europa onverstandig

DAVOS (ANP/AFP) - De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent noemt eventuele tegenheffingen van Europese landen "heel onverstandig". De Duitse vicekanselier Lars Klingbeil pleitte voor tegenmaatregelen als reactie op de aangekondigde 10 procent-heffing van Donald Trump om Groenland.

Bessent reageerde ook op de brief van Trump aan de Noorse premier Jonas Gahr Støre, waarin de Amerikaanse president zijn beleid koppelde aan de Nobelprijs voor de Vrede. "Gezien het feit dat uw land heeft besloten mij de Nobelprijs voor de Vrede niet toe te kennen voor het beëindigen van 8 oorlogen PLUS, voel ik me niet langer verplicht om puur aan vrede te denken", schreef Trump.

Bessent zei na aankomst bij het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos niets van de brief te weten. "Maar het is complete onzin dat de president dit zou doen vanwege de Nobelprijs. Trump vindt Groenland een strategisch bezit en we gaan onze veiligheid op het westelijk halfrond niet uitbesteden."