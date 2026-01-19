ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bessent noemt mogelijke tegenheffingen Europa onverstandig

Economie
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 17:43
anp190126166 1
DAVOS (ANP/AFP) - De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent noemt eventuele tegenheffingen van Europese landen "heel onverstandig". De Duitse vicekanselier Lars Klingbeil pleitte voor tegenmaatregelen als reactie op de aangekondigde 10 procent-heffing van Donald Trump om Groenland.
Bessent reageerde ook op de brief van Trump aan de Noorse premier Jonas Gahr Støre, waarin de Amerikaanse president zijn beleid koppelde aan de Nobelprijs voor de Vrede. "Gezien het feit dat uw land heeft besloten mij de Nobelprijs voor de Vrede niet toe te kennen voor het beëindigen van 8 oorlogen PLUS, voel ik me niet langer verplicht om puur aan vrede te denken", schreef Trump.
Bessent zei na aankomst bij het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos niets van de brief te weten. "Maar het is complete onzin dat de president dit zou doen vanwege de Nobelprijs. Trump vindt Groenland een strategisch bezit en we gaan onze veiligheid op het westelijk halfrond niet uitbesteden."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-470856797

Ben Bot (oud-minister van Buitenlandse Zaken) over Trump/Groenland: “Als dit succesvol is, wordt Canada opgediend”

premium_photo-1661912357871-b23dced405c1

Psychologie onthult: waarom sommige zeventigplussers onweerstaanbaar blijven

ANP-529951598

Trump bedreigt Noorse premier: geen Nobelprijs, dan is het tijd voor oorlog

ANP-546527157

Deze simpele manier van bewegen levert verrassende gezondheidsvoordelen op

anp190126046 1

Trump over Groenland: het is tijd en het zal gebeuren

pill-production-1200x800

Farmaceutische vervuiling: vergeten brandhaard van superbacteriën

Loading