Trump trekt Nationale Garde terug uit Chicago, LA en Portland

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump trekt de Nationale Garde terug uit Chicago, Los Angeles en Portland, meldt hij op Truth Social. De Amerikaanse reservetroepen waren naar die steden gestuurd omdat de gewelddadige criminaliteit er uit de hand zou zijn gelopen. De Democratische bestuurders van de steden wezen erop dat de criminaliteit juist dalende was.

Trump beweerde in zijn bericht dat hij tot de terugtrekking had besloten "ondanks het feit dat de criminaliteit aanzienlijk is afgenomen dankzij de aanwezigheid van deze geweldige patriotten in die steden, en uitsluitend daardoor. Portland, Los Angeles en Chicago zouden ten onder zijn gegaan als de federale overheid niet had ingegrepen."

Trump eindigde zijn bericht met de belofte terug te keren, "wellicht in een andere en sterkere vorm, wanneer de criminaliteit weer de pan uit rijst - het is slechts een kwestie van tijd!"

Vorige week wees het Amerikaanse Hooggerechtshof het verzoek van de regering-Trump af om de Nationale Garde te blijven inzetten in Chicago.