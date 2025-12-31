Wall Street en goud flink omhoog, dollar en bitcoin minder waard

NEW YORK (ANP) - De beursgraadmeters op Wall Street zijn in 2025 flink gestegen, ondanks de handelsstrijd van president Donald Trump en andere geopolitieke onrust. Dat komt vooral door de onverzadigbare honger van beleggers naar AI-aandelen. Verder werden goud en zilver flink meer waard. Wel kende de dollar de sterkste waardedaling sinds 2017. Ook de bitcoin lukte het niet om zijn waarde vast te houden.

Op de laatste handelsdag van het jaar was sprake van bescheiden minnen op de aandelenbeurzen in New York, doordat beleggers wat winst pakten. De Dow-Jonesindex verloor 0,6 procent tot 48.063,29 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,7 procent tot 6845,50 punten en techbeurs Nasdaq leverde 0,8 procent in op 23.241,99 punten.

De Dow was niettemin goed voor een jaarwinst van zo'n 13 procent. De S&P 500 kreeg er ongeveer 16 procent bij en de Nasdaq is in 2025 zo'n 20 procent gestegen. De beurswaardes van techbedrijven als Nvidia, Apple, Microsoft en Google-moederbedrijf Alphabet stegen tot grote hoogten.

Dollar

Eerder op de dag sloot de AEX-index aan de beurs in Amsterdam al met een jaarwinst van ruim 8 procent.

Voor de dollar was het een ander verhaal. De zogenoemde Bloomberg Dollar Spot Index ging het jaar uit met een min van circa 8 procent. Na een val in de nasleep van Trumps aankondigingen van importheffingen voor tal van landen in april, kwam de dollar onder aanhoudende druk toen de president zijn agressieve campagne begon om volgend jaar een nieuwe Fed-voorzitter te installeren.

Edelmetalen

Beleggers in edelmetalen hebben wel een topjaar achter de rug. Goud en zilver werden dit jaar respectievelijk meer dan 60 en bijna 150 procent duurder. Dat zijn de grootste jaarwinsten sinds 1979. Voor een troy ounce goud (31,1 gram) werd woensdag zo'n 4320 dollar betaald. Ook de koperprijs is dit jaar flink gestegen, iets wat dat metaal ook interessanter maakt voor bijvoorbeeld koperdieven.

Kenners noemen de snelheid waarmee de metaalprijzen dit jaar zijn gestegen "ongezien". Door de toename van geopolitieke risico's zoeken beleggers voor hun geld traditioneel toevlucht in dit soort "veilige havens". Daarnaast zijn de metalen door de renteverlagingen van centrale banken minder aantrekkelijk geworden.

De bitcoin liet daarentegen voor de tweede keer in vier jaar een daling zien, ondanks het cryptovriendelijkere beleid van Trump. De afgelopen maanden wezen sommige experts erop dat er nog steeds veel onzekerheid is over toekomstige cryptoregelgeving.