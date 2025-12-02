Trump trekt verkiezingen Honduras in twijfel

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag gezegd dat het erop lijkt dat Honduras "de resultaten van de presidentiële verkiezingen probeert te veranderen". Hij beweert dat het land vroegtijdig is gestopt met het tellen van de stemmen.

Volgens een eerste telling van de stemmen zijn de presidentsverkiezingen in Honduras geëindigd in een "technische gelijkstand". Het verschil tussen de conservatieve Nasry Asfura, openlijk gesteund door Trump, en Salvador Nasralla was te klein om een duidelijke winnaar aan te wijzen. Daarom worden de stemmen nu één voor één geteld. Dat proces kan weken duren.

"Als ze dat doen, zal er een hoge prijs voor worden betaald!", aldus Trump, verwijzend naar zijn bewering dat er met de uitslag wordt geknoeid. Volgens Trump heeft het volk in Honduras op 30 november massaal gestemd.