Trump valt justitie en media aan in toespraak

WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - In een toespraak op het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft president Donald Trump justitie en media hard aangevallen. Hij toonde zich wraakzuchtig tegenover wie hem juridisch probeerde te vervolgen in de jaren waarin hij niet aan de macht was. Media die kritisch op hem zijn noemde hij "corrupt en illegaal".

Trump zei dat CNN, MSNBC en andere media "letterlijk 97,6 procent slecht over mij schrijven" en "dat het moet stoppen." In zijn toespraak tot officieren van justitie en wetshandhavers beschreef Trump de media als "politieke armen van de Democratische partij" die "rechters beïnvloeden".

De Republikein sprak een ministerie toe dat hem twee keer aanklaagde in de jaren dat hij niet aan de macht was. Trump zei dat zijn voorganger Joe Biden het ministerie tegen hem had gekeerd en hij beloofde zijn vijanden te "ontmaskeren". "We moeten eerlijk zijn over de leugens en misstanden die zich binnen deze muren hebben voorgedaan", aldus Trump, die verder zei dat zijn regering "de schurken en corrupte krachten" uit het ministerie zou zetten.