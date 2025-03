Leerdam verrast zichzelf met 'beste 500 meter van het seizoen'

HAMAR (ANP) - Jutta Leerdam verraste zichzelf op de WK afstanden in het Noorse Hamar met zilver op de 500 meter. "Dat was mijn doel, want ik wilde op het podium rijden", zei ze nadat ze als tweede was geëindigd achter Femke Kok. Die werd voor de derde keer op rij wereldkampioene.

"So far so good, wereldkampioen, zilver, beste 500 meter van het seizoen", zei ze na ook al haar wereldtitel op de teamsprint van donderdag met Suzanne Schulting en Angel Daleman. "We gaan het zien morgen. Ik ga mijn best doen en blijf gewoon rustig", keek ze vooruit naar de 1000 meter van zaterdag, de afstand waarop ze al twee keer wereldkampioen werd en waarop ze graag een derde titel wil.

Leerdam zat in de wereldbeker dit seizoen niet eerder zo dicht bij Kok. "Niet normaal", zei ze. "Ik keek naar mijn tijd en had ook nog een paar foutjes gemaakt met een misser in de buitenbocht. Ik had hier gewoon wereldkampioen kunnen worden. Dat had ik niet van tevoren ingeschat."

Voor Leerdam is het de tweede WK-medaille op de 500 meter. In 2023 eindigde ze als derde achter Kok en Vanessa Herzog uit Oostenrijk.