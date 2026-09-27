Zwitsers stemmen tegen striktere neutraliteit in grondwet

BERN (ANP/AFP) - Een ruime meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum een voorstel verworpen om de neutraliteit van hun land strikter te maken. Voorstanders wilden in de grondwet laten opnemen dat Zwitserland de banden met militaire bondgenootschappen als de NAVO niet mag aanhalen en alleen sancties mag opleggen als de Verenigde Naties die hebben goedgekeurd. Tegenstanders noemden dat idee pro-Russisch.

Zo'n 70 procent van de uitgebrachte stemmen was tegen de striktere neutraliteit. Dat komt overeen met de laatste peilingen.

De rechts-radicale SVP had het initiatief genomen voor het referendum. De partij stelt dat "eeuwige" neutraliteit nodig is voor het bevorderen van de vrede en diplomatie. Vrijwel alle andere partijen waren tegen het plan. Ze benadrukken de Zwitserse neutraliteit te koesteren, maar vinden de voorgestelde definitie te streng en weinig flexibel.

Kremlin

"Deze uitslag is geen stem tegen neutraliteit", zei minister van Buitenlandse Zaken Ignazio Cassis. "Zwitserland was gisteren neutraal, is vandaag neutraal en zal ook neutraal blijven in de toekomst."

Het Russische Kremlin heeft het plan toegejuicht. De Zwitserse regering heeft na de Russische invasie in Oekraïne sancties afgekondigd tegen de Russen.