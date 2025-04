Trump verdedigt Hegseth na Signal-rel: hij doet het geweldig

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft het publiekelijk opgenomen voor zijn minister van Defensie Pete Hegseth. Die zou volgens een bericht in de Amerikaanse krant The New York Times vorige maand informatie over geplande aanvallen op de Houthi's in Jemen hebben gedeeld in een chatgroep op Signal met onder meer zijn vrouw en zijn broer. "Vraag de Houthi's maar hoe disfunctioneel het hier is", sneerde de president bij het Witte Huis.

De krant baseerde zich op informatie van anonieme bronnen. Trump sprak tegenover de pers over "nepnieuws" en zei dat "ontevreden werknemers" daar vermoedelijk achter zitten. Volgens de president moet Hegseth als minister "slechte mensen" wegwerken en doet hij het fantastisch. "Je hebt niet altijd vrienden als dat je werk is."

Eerder had een voormalige defensiewoordvoerder, John Ullyot, in een opiniestuk bij Politico kritiek geuit op het functioneren van de nieuwe minister. Hij sprak over een "disfunctionele" situatie en zei dat Trump beter verdient.