Nieuwe accu van Chinese CATL 'verandert automarkt ingrijpend'

CATL, 's werelds grootste accuproducent, presenteerde maandag een nieuwe natrium-ionbatterij die de elektrische automarkt naar eigen zeggen ingrijpend zal veranderen. Volgens de Chinezen is de technologie goedkoper en in sommige opzichten een veiliger alternatief voor de gangbare lithium-ionbatterijen. Die kunnen bij beschadiging brandgevaarlijk zijn.

CATL maakt meer dan een derde van de wereldwijd verkochte batterijen voor elektrische voertuigen. Accu's van CATL zitten in auto's van onder meer Tesla, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Toyota, Honda en Hyundai.

"We starten in juni met de productie van kleinere batterijen onder het merk Naxtra, bedoeld voor vrachtwagens. Eind dit jaar volgen grotere batterijen voor elektrische en hybride auto's", zei marketingdirecteur Luo Jian tijdens een persbijeenkomst in Shanghai. Het bedrijf verwacht dat de nieuwe accu op termijn de helft van de markt van lithium- en fosfaatbatterijen vervangt.