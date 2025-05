Trump verdedigt weren buitenlandse studenten op Harvard

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft het besluit verdedigd om aanmeldingen van buitenlandse studenten op Harvard te blokkeren. Hij zei dat de instelling miljarden dollars ontvangt van de overheid en dat het daarom redelijk is dat wordt gevraagd om informatie over internationale studenten. "Maar Harvard is niet erg mededeelzaam."

De regering probeert meer grip te krijgen op universiteiten en raakte verwikkeld in een conflict met het prestigieuze Harvard, waar ook Nederlanders studeren. Minister van Binnenlandse Veiligheid Kristi Noem eiste vorige maand dat Harvard informatie zou overdragen over wangedrag door buitenlandse studenten. Ze verweet de universiteit dat een onveilig leerklimaat voor Joodse studenten kon ontstaan doordat antisemitisme onvoldoende zou worden aangepakt.

Noem probeerde later te voorkomen dat Harvard nog buitenlandse studenten kon inschrijven. Een rechter heeft dat besluit tijdelijk geblokkeerd.